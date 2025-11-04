Військовий підкреслив, що є потреба у комплексних змінах процесу мобілізації.

Несправедлива мобілізація та низька підготовка в навчальних центрах викликають масове невдоволення серед українців.

Таку думку висловив командир другого штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в етері Київ 24. Він вважає, що головною проблемою мобілізації є те, що значна частина мобілізованих - це чоловіки з сіл та малозабезпечених верств населення, яких забирають першими, тоді як особи з впливом та владою спокійно гуляють вулицями.

Кухарчук також акцентував увагу на низькій якості бойової підготовки чоловіків у навчальних центрах. Він зауважив, що наявність у підрозділах людей з неналежною підготовкою викликає проблеми з мотивацією.

Комбат підкреслив, що є потреба у комплексних змінах у мобілізації. На думку Кухарчука, потрібно запровадити електронний облік черг, прозорий розподіл заброньованих і непридатних до служби, жорсткий контроль за проходженням військово-лікарських комісій і системний підхід до підготовки особового складу.

Мобілізація в Україні

Вчора президент Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX про бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

29 жовтня в коментарі УНІАН сказав військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначав, що є різні причини, чому військові йдуть у самовільне залишення частини. Він зауважував, що Кожен такий випадок треба вивчати, як і кожен випадок поновлення на військовій службі.

У Мінцифри пояснили зміни, як оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП. Там зазначили, що якщо відстрочка автоматично не поновлюється, або якщо з’явилися підстави для отримання відстрочки, з 1 листопада треба звератися у ЦНАП з пакетом документів.

