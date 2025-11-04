Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб росіян розширити вогневий вплив на логістику, повідомили у розвідці.

На Донеччині наразі триває оборона Покровська – спецпризначенці ГУР продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності, тривають запеклі бої. Про це заявила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

У повідомленні йдеться, що силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих із погляду фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області.

"Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", - наголосили у пресслужбі.

Зазначається, що бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР. Водночас розвідники пояснили, що з метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються. Зараз триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України, офіцер "Легіону Свободи" майор Володимир Назаренко розповів, що у Покровську Донецької області армія РФ продовжує тиснути.

За його словами, ворог зазнає значних втрат, але готовий до них як у живій силі, так й у техніці, боєприпасах тощо. Противник діє малими групами, періодично пускає в дію броньовану та легкоброньовану техніку, яка обшита щитами та решітками.

Групи окупаційних військ, яким вдається просочитися через вогонь артилерії та БПЛА, вступають у стрілецькі сутички, у прямому контакті. Найбільша проблема, за словами офіцера, - це логістика та пересування.

