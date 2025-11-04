Продати долар можна в середньому за курсом 41,74 грн, а євро – 48,10 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 4 листопада, зріс на 13 копійок і складає 42,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,74 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 4 листопада впав на 13 копійок і складає 48,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,09 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,97 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,75 грн/євро, а курс продажу – 48,58 грн/євро.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок. По відношенню до євро гривня також послабилася. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,43 гривні за один євро.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що впродовж поточного тижня на гривню не очікують занадто відчутні коливання, а ситуація на валютному ринку супроводжуватиметься відносною стабільністю.

