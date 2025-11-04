Міністерство юстиції повідомило, що до Ірландії щодня прибувають щонайменше 50 українців.

Українським біженцям, які прибувають до Ірландії, скоротили термін перебування у житлі, наданому державою.

Як повідомляє видання RTE, прожиття у державних квартирах скорочено до 30 днів, згідно змін, ухвалених в уряді країни.

До цього біженці з України мали право перебувати у такому житлі протягом 90 днів.

Тепер пропонується, що працюючі українські біженці будуть самостійно оплачувати житло у вигляді внесків. Розглядаються варіанти внесків у розмірі від 15 до 238 євро на тиждень залежно від заробітку.

Видання зазначило, що на запровадження цієї ініціативи може піти рік.

Також міністр юстиції Джим О'Каллаган заявив про значне збільшення кількості українців, які прибули в країну з початком осені. Це пов'язано з тим, що Україна змінила своє законодавство, дозволивши чоловікам від 18 до 24 років виїжджати з країни.

Він зауважив, що, якщо така тенденція збережеться, то владі доведеться шукати додаткове житло для біженців.

Загалом в Ірландію з початку війни приїхали 100 тис. українських біженців, але на даний час їхня кількість оцінюється у 83 тис.

Українські біженці: новини

2 жовтня повідомлялось, що в Німеччині закривають найбільший притулок для українських біженців. Планується його знесення та побудова мікрорайону.

Закритий у 2020 році аеропорт використовувався як великий приймальний центр для українських біженців. Саме сюди потрапляють українці у перші дні свого перебування в Берліні.

