Аналітики зазначили, що окупанти дедалі сміливіше діють в самому місті.

Росіяни продовжують просування на Покровському напрямку й діють дедалі упевненіше всередині самого міста Покровськ.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інститут з вивчення війни (ISW). Зазначається, що геолокаційні кадри свідчать про просування російських підрозділів на півдні Мирнограда та у Родинському. У звіті ISW зазначається, що окупанти проникають у Покровськ з району Звірове-Шевченко-Новопавлівка та накопичуються на північно-східній та півнійчній околицях Покровська.

При цьому ЗСУ продовжують оборонні зусилля та контратаки. Зокрема, українські військові просунулися у східному Родинському, де зберігалася присутність російських військ.

Відео дня

"7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що українські сили "створили можливості" для поповнення запасів та підсилення військ на Покровському напрямку протягом останніх кількох днів. Корпус заявив, що вони перешкодили російському просуванню у північній частині Покровська і перерізали автомагістралі H-32 Покровськ-Мирноград", – йдеться у повідомленні Інституту.

Аналітики додали, що ЗСУ звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ на Добропільському напрямку, на східному фланзі Покровської операції:

"ЗСУ протягом останніх тижнів стабільно звільняють та зачищують російське проникнення поблизу Добропілля".

Також у звіті йдеться, що нещодавно повідомлялось про бої та українські контратаки біля основи виступу поблизу Маяка та Заповідного, обидва – на південний схід від Добропілля. При цьому не було повідомлень про бої під час проникнення на північний схід та схід від Добропілля, що "свідчить про те, що ці райони більше не є спірними".

"Українські зусилля відрізати російський виступ на схід від Добропілля, ймовірно, створюють тактичний вплив на зусилля Росії оточити українську "кишеню" поблизу Покровська", – припустили аналітики.

Ситуація на Покровському напрямку

За даними ISW Росія зосередила свої зусилля на захопленні двох українських міст - Покровська та Мирнограда, при цьому знизила інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки.

Днями штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк розповів, що росіяни на Покровському напрямку почали частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій.

Вас також можуть зацікавити новини: