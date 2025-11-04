Економічна ситуація в столиці Галичини зараз краще, ніж була до повномасштабного вторгнення

Люди, бізнес та інвестиції переміщуються до центру та заходу України, подалі від зони бойових дій. В результаті розташований практично на кордоні з Російською Федерацією Харків, раніше промисловий центр і друге за величиною місто України, поступово занепадає, а от Львів, навпаки, на підйомі, пише The Economist.

За словами мера Львова Андрія Садового, в місті набагато краща економічна ситуація, ніж до російського вторгнення. З 2022 року населення столиці Галичини зросло до мільйона жителів, значною мірою завдяки припливу 150 тисяч переселенців з Харкова та інших східних районів. Близько 280 компаній переїхали до Львівської області, зокрема 60 з Харкова.

Нещодавно на околиці міста відкрився великий промисловий парк, а також університет. Європейський Союз планує допомогти перетворити Львів на залізничний вузол, модернізувавши сполучення з Польщею та Румунією. Місто розташоване за 70 км від процвітаючої Польщі, воріт на ринки Європейського Союзу. Багато жителів області працюють по той бік кордону.

В Харкові ж до повномасштабного вторгнення проживало близько 1,6 мільйона людей. За оцінками, зараз ця кількість скоротилася до показника від 1,2 до 1,3 мільйона. Харків знаходиться лише за 40 км від кордону з країною-агресоркою.

До вторгнення це був великий освітній центр, де навчалося близько 270 000 студентів університетського рівня. Зараз, через часті атаки безпілотників і ракет, більшість освіти здійснюється онлайн. Вважається, що залишилася лише половина колишньої кількості студентів.

На першому етапі війни Росії проти України, що розпочалася у 2014 році, місто прийняло хвилю біженців з окупованих частин Донецької та Луганської областей. З 2022 року сюди приїхало ще більше біженців з різних спустошених війною районів на сході. Проте значна частина середнього класу місцян в подальшому виїхала до безпечніших регіонів на заході.

До 2022 року в Харкові було близько 50 тисяч ІТ-фахівців. Згідно з дослідженнями, зараз їх частка впала - з 14% у 2021 році до 4% минулого року, а от у Львові зросла з 14% до 18%.

В майбутньому місто може відновитися після війни, ставши хабом для Збройних Сил, де буде проживати багато військових та їхніх родин, – а також центром нової військово-технологічної промисловості України.

Місцеві кажуть, що Харкову знадобиться принаймні десять років, щоб відновитися. Скільки людей повернеться, залежатиме від того, наскільки безпечно вони себе почуватимуть.

Аналітики зазначають, що реконструкція міст, таких як Харків, вимагатиме від уряду податкових пільг та інших стимулів, що залежать від ризику, тобто близькості до Росії або окупованої росіянами території.

Трудова міграція в Україні – головні новини

Через міграцію українців в межах держави та за кордон, Україні доведеться покривати нестачу трудових ресурсів за рахунок переселенців з інших країн. За оцінками, необхідна кількість трудових мігрантів може становити 4,5 мільйона осіб.

У свою чергу економіст Олег Пендзин зазначив, що потроху в Україну вже почали "завозити" таких мігрантів. Фахівець вказує на те, що подібна міграція може нести в собі ризики, з якими вже давно зіткнулися країни Західної Європи.

