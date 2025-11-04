На думку командира 67-ї бригади Олександра Шаптали, окупантам не вдасться підійти до Дніпра.

Командир 67 окремої механізованої бригади підполковник Олександр Шаптала вважає, що російській армії не вдасться підійти до міста Дніпро наступного року, адже всі зусилля українських оборонців зосереджені на тому, щоб відігнати окупантів за межі Дніпропетровщини. Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді.

"Біля Дніпра ніхто воювати не буде. Усе ж таки наші основні зусилля зосереджені на тому, щоб відновити межі Дніпропетровської області – і це є реально… Я бачу, що на певних ділянках фронту ми маємо успіх, на деяких – провалюємося. У противника теж є проблеми – він не може так швидко поповнювати свої сили та засоби, як він хоче, ми ж також знищуємо його логістичні маршрути, склади. Зокрема глибоко в Донецькій, Луганській областях, а також у Росії", - сказав командир бригади, яка наразі воює на Новопавлівському напрямку.

Коментуючи дані DeepState про те, що росіяни пройшли вглиб Дніпропетровської області на 20 кілометрів – якщо враховувати захоплену територію разом із "сірою зоною", Шаптала зазначив, що просування складає 10 кілометрів.

"10 кілометрів. Те, що показується "сірою зоною", може бути територією, де пробіг один військовослужбовець і був знищений. Ну поставив він той прапор і що? Захопленою вважається та територія, де противник стабільно закріпився", - розповів військовий.

Він не вважає цю глибину критичною, адже Сили оборони також проводять наступальні дії та відбивають свої території.

"Якщо дивитися на місцевість і на ті дії, які ми плануємо, то все, щоб повністю витіснити противника з Дніпропетровської області, має вийти", - запевнив Шаптала.

Окрім того, командир не вважає наступ росіян на Дніпропетровщину спробою відволікти Сили оборони від Донеччини.

"Відволікання – ні, тому що противник ще нарощує свої зусилля, щоб рухатися далі. І він буде максимально йти вперед стільки часу, на скільки в нього вистачить особового складу. Навіть якщо вони покладуть усіх своїх… Ми ж уже бачили приклади із залученням (найманців – УНІАН) з Північної Кореї. Противник робитиме все, щоб захопити як Донецьку, так і Запорізьку, Харківську, Дніпропетровські області. Усі області. Вони будуть рухатися далі, це треба розуміти", - підкреслив Шаптала.

Наступ росіян на Дніпропетровщині

Російські війська намагаються просунутись на Дніпропетровщині, використовуючи тактику "тисячі порізів", оскільки не мають сил для швидкого прориву української оборони.

Наприкінці жовтня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська, ситуація динамічна. За його словами, хоч росіяни по кількості переважають, але провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів.

За його інформацією, противник перекинув із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати українську оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але Сили оборони активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку.

