Ініціатива безкоштовних подорожей залізницею триватиме орієнтовно чотири місяці.

Державна "Укрзалізниця" не потребує додаткових коштів від держави на фінансування програми безкоштовних подорожей залізницею "УЗ-3000".

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає "Радіо Свобода".

За його словами, ініціатива реалізовуватиметься за рахунок місць, які залишаються порожніми в непіковий сезон. При цьому витрати планують компенсувати за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегменту.

"Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається "кілометрами", а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який сьогодні ще зарегульований. Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують", - відмітив Перцовський.

Зазначається, що українці отримають ці 3000 км вже цієї зими, а діятиме програма в місяці низького сезону - орієнтовно всього чотири місяці.

Дана програма не розповсюджується на вагони 1-го класу, СВ та потяги міжнародного сполучення. Для такого типу квитків компанія планує паралельно вводити динамічну ціну і додаткові сервіси, щоб, зокрема, компенсувати витрати на програму.

"В період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх УЗ пропонує використати для соціальної програми", - додав голова правління УЗ.

Програма "УЗ-3000" - головні новини

1 листопада президент Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх українців. Таким чином кожен зможе безкоштовно в межах країни обрати залізничні маршрути та проїхати 3 тисячі кілометрів.

Пізніше в "Укрзалізниці" прокоментували цю ініціативу та зазначили, що ця програма допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.

Крім того, заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зазначив, що українці не зможуть безкоштовно їздити поїздами за програмою "УЗ-3000" в пікові періоди. Дана програма буде доступна лише тоді, коли вагони їздять напівпорожніми.

