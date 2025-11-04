Понад 2 тисячі колумбійців воюють на боці України: Die Welt розповів про секретні навчання

Деякі підрозділи формують повністю південноамериканські роти, а іспаномовність спрощує підготовку та бойове злагодження.

Близько 2 000 колумбійців воюють в лавах Збройних сил України, утворюючи цілі роти південноамериканців. Про це йдеться у розслідуванні Die Welt.

Іберсон Рауль Мартінес — 29-річний уродженець Колумбії, батько однієї дитини — зараз у промоклому окопі на сході України в українській формі з АК-47 в руках. Він та його співвітчизники проходять інтенсивні тренування на секретному полігоні перед першою ротацією на передовій. Навчання ведеться іспанською мовою — це полегшує підготовку для груп, сформованих з південноамериканців.

"Давай, давай, давай!" — кричить український інструктор іспанською, коли новобранці кидають тренувальні гранати в окопи. Командир підрозділу з кодовою назвою "Музикант", який до війни навчав дітей гри на фортепіано, тепер навчає колумбійців поводженню зі зброєю та тактиці. Він каже:

"Працювати найлегше, коли всі розмовляють або іспанською, або українською, бо інакше нам потрібно більше інструкторів і загалом набагато більше часу".

За даними українських джерел, приблизно 2 000 колумбійців уже приїхали до країни як контрактники. Частина іноземців служить у складі Інтернаціонального легіону, інші — у звичайних піхотних підрозділах. Окрім колумбійців, до контингенту входять також чилійці та бразильці. Близько 40% іноземних бійців, які прибули до України, походять із Південної Америки.

Хто приїжджає і чому

Спочатку Україна суворо відбирала лише тих, хто мав військовий досвід. Згодом вимоги послабили — зараз серед новобранців є й ті, хто раніше служив у колумбійських спецпідрозділах або поліції.

"Багато хто приїжджає абсолютно без військового досвіду", — каже "Музикант".

Мотиви різні: хтось приходить через ідеологію і бажання підтримати Україну, хтось — через економічні причини. Мартінес прямо каже, що заробіток на фронті дає йому шанс купити землю й повернутися до Колумбії з родиною. Інший боєць Олівер, 37 років, повернувся до України вдруге:

"Частково тому, що мені це подобається. Частково з фінансових причин".

Важливість на фронті та виклики

Південноамериканські бійці найчастіше служать у піхоті — зараз це одна з найпотрібніших спеціальностей через хронічну нестачу особового складу на передовій. Після майже чотирьох років війни Україна відчуває дефіцит мобілізованих, а частіша ротація та можливість для іноземних контрактників розірвати угоди в будь-який момент додають складності у плануванні.

"Мої бійці виконують свої обов'язки — і дуже успішно", — каже командир "Музикант", наголошуючи, що частина колумбійців лишається на кілька місяців, інші підписують контракти на три роки. "Я намагаюся донести до них, що вони роблять тут щось грандіозне", — додає він.

Тактика і підготовка новачків охоплюють і боротьбу з дешевими ворожими безпілотниками: на полігоні інструктори тренують солдатів у збитті дронів — часто питання виживання на передовій. "Щоб дістатися позиції сьогодні, потрібні навички збивання ворожих дронів. Ви повинні вміти маскуватися, залишатися непоміченими, швидко рухатися", — пояснює "Музикант".

Іноземні бійці присутні по обидва боки конфлікту: поки Україна приймає добровольців і контрактників з усього світу, Росія також залучає іноземних найманців і отримує підтримку від союзників. Наразі участь тисяч колумбійців та інших латиноамериканців показує, що війна в Україні зберігає привабливість як для ідеалістів, так і для тих, хто шукає матеріальну вигоду.

Мартінес, готуючись до першої ротації, зізнається: "Приємно бути тут і підтримувати Україну". Він додає:

"Я залишуся стільки, скільки зможу".

Для багатьох його співвітчизників повернення додому з планами на нове життя — основна мотивація долати 11 000 км і різницю клімату в десятки градусів заради участі у цій війні.

На початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський закликав іноземців з бойовим досвідом долучитися до опору та допомогти українцям захиститися від окупантів. Усі добровольці сформували окремий Інтернаціональний легіон.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній американський морський піхотинець розповів, що війна в Україні дуже сильно відрізняється від бойових дій на Близькому Сході.

