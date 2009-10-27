Український корвет ходить під прапором НАТО

Корвет «Тернопіль» Військово-морських сил України після першого чотириденного патрулювання Середземного моря повернувся до грецького порту Суда-Бей і перебуває у готовності до продовження бойового чергування в рамках антитерористичної операції «Активні зусилля», повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Під час першого патрулювання у складі постійно діючого морського угрупування під прапором Північноатлантичного альянсу екіпаж українського корабля у взаємодії з екіпажем фрегата грецьких ВМС «Саламіс» здійснював опитування цивільних суден за стандартами НАТО.

Також під час чергування українські військові моряки відпрацювали забезпечення універсальної (комплексної) оборони корабля, провели навчання з рятування людини, що опинилася за бортом, протичовнове стеження, нічне сигналовиробництво і тактичне маневрування у парі з грецьким кораблем.

Під час стоянки на базі екіпаж українського корабля здійснить поповнення запасів палива і продовольства, а через декілька днів знову вийде на бойове чергування.

З 22 жовтня екіпаж корвета «Тернопіль» працює у рамках операції НАТО з виявлення і попередження терористичних дій «Активні зусилля».

Участь корабля в операції завершиться наприкінці листопада.