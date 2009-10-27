Лідер кримських татар думає, що за екстремістами стоять спецслужби

Лідер кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що за радикальними ісламістами, які готували його убивство, стоять російські спецслужби.

Про це ДЖЕМІЛЄВ заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Все, сказане міністром Юрієм ЛУЦЕНКОМ, має під собою підстави. У Міністерство внутрішніх справ України надійшла інформація про те, що мене засудили до смерті, і були здійснені превентивні арешти», - сказав він.

Але, за словами ДЖЕМІЛЄВА, заарештованих навряд чи можна вважати ініціаторами підготовлюваного теракту і терактів узагалі: «Це неадекватні люди, з тих, які не визнають владу і рвуть паспорти. Але ці люди лише знаряддя. Наскільки мені відомо з дипломатичних джерел, розробляла план безпорядків російська спецслужба, а конкретно - ГРУ (Головне розвідувальне управління РФ), виконавцем у якійсь частині мав стати Рустам КАДИРОВ, а ці люди - лише низова ланка».

Лідер меджлісу повідомив, що 26 жовтня він майже півгодини спілкувався з міністром внутрішніх справ, який запропонував йому охорону. «На що я відповів: якщо за цим вироком стояли великі держави, то додаткова охорона мені не допоможе, поки що просто дайте дозвіл на носіння зброї моїй охороні», - розповів ДЖЕМІЛЄВ.

Що стосується суті конфлікту, то, справді, у Духовного управління мусульман Криму і радикальних організацій ісламізму є взаємне неприйняття: «Оскільки все, що запропоноване радикалами, не має нічого спільного з ісламом. Власне кажучи, тут навіть слід говорити не про радикалізм, а про екстремізм, що не виключає терор».

«Кримськотатарський національний рух завжди, навіть у найважчі для нашого народу часи в умовах режиму СРСР, сповідував і сповідує принцип ненасильства. Тероризм же - шлях у нікуди!», - додав він.

Як зазначив ДЖЕМІЛЄВ, очевидно, що до створення таких організацій можуть бути причетні ті держави, які не бажають зміцнення демократичної України: «І ми, керівники кримськотатарського народу, перші заговорили про те, що українська держава не може так легковажно, без узгодження з Духовним управлінням мусульман Криму, реєструвати всі релігійні організації».

Він не виключив: сьогоднішня ситуація виникла ще й тому, що влада хотіла ослабити монолітність кримськотатарського руху, розбивши його такими угрупованнями. «Ми знаємо про те, що серед українських чиновників є й такі, що сприяють створенню в Криму «паралельного» Муфтіяту. Але, бажаючи ослабити кримських татар, в результаті ослабили державну безпеку. Звісна річ, такі чиновники мають бути покарані», - додав ДЖЕМІЛЄВ.

26 жовтня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» ДЖЕМІЛЄВА і його близьких соратників, а також готувалися здійснити ряд терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Міністр заявив, що меджліс є «серйозною загрозою» для «Ат-Такфір валь-Хіджра», оскільки «підтримує традиційний іслам» і критикує діяльність радикальних рухів.