Ялта просить дозволити розвивати місто за гроші спецфонду
Бо 30 млн. грн. «просто лежатимуть»
Мер Ялти Сергій БРАЙКО пропонує Верховній Раді внести зміни до Бюджетного кодексу України, які дозволять витрачати кошти зі спеціального фонду місцевого бюджету на капітальне будівництво і реконструкцію міських об`єктів, повідомила прес-служба міськради.
«Є норма в Бюджетному кодексі, що забороняє використовувати загальні та спеціальні фонди місцевого бюджету до ухвалення державного бюджету країни», - сказав мер.
Ялта просить виключити її. «Щоб у Бюджетному кодексі було сказано, що до ухвалення державного і місцевих бюджетів, в період фінансування за тимчасовим розписом можна було б використовувати на капітальне будівництво і реконструкцію кошти не загального фонду, а кошти спеціальних фондів, які для таких робіт й призначені», - пояснив БРАЙКО.
На його думку, бюджет країни не буде прийнято ще, «мінімум, місяці три». Без держбюджету Ялта не може прийняти бюджет міста.
«А ми чекаємо найближчим місяцем значних надходжень в межах 30 млн. грн. від продажу землі і майна на наші спеціальні фонди бюджету, з яких ми можемо спрямувати гроші на капітальне будівництво», - сказав БРАЙКО.
За його словами, якщо не внести зміни до Бюджетного кодексу, гроші «просто лежатимуть на рахунках», хоча Ялта готова приступити до капремонту пологового будинку і хоче завершити ремонт приймального відділення Лівадійської лікарні.
Мер сподівається, що ініціативу Ялти «підтримають і в Криму, і в Україні», оскільки подібні проблеми по всій державі.
Міський голова направить пропозицію до парламенту через депутата ВР Олександра ЧЕРНОМОРОВА.