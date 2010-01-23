Тимошенко: Ющенко відпрацьовує на Януковича

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО розцінює заяву чинного президента України Віктора ЮЩЕНКА із закликом голосувати у другому турі проти всіх як зраду держави.

«Гасло Віктора Андрійовича: голосуйте проти всіх або не ходіть на вибори, бо два кандидата однакові - це найбрутальніша, найцинічніша технологія, яка, по суті, є зрадою України», - сказала ТИМОШЕНКО.

22 січня ЮЩЕНКО заявив, що у другому турі президентських виборів проголосує проти обох кандидатів - ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО. «Моя галочка буде стояти у третій колонці», - сказав ЮЩЕНКО. Коментуючи результати першого туру виборів, він зазначив, що а виграв популізм, численні обіцянки кандидатів, які зрештою вийшли до другого туру. «Виграла не стратегічна політика, а політика на короткий сезон», - резюмував президент.

ТИМОШЕНКО заявила, що не очікувала від ЮЩЕНКА такої поведінки, оскільки у 2004 році підтримала його на президентських виборах, відмовившись від своїх амбіцій.

«Ніколи не можна було очікувати, коли я з ним поряд стояла у 2004 році і коли він говорив, що ЯНУКОВИЧ - це бандит, який мусить сидіти в тюрмі, то тепер він вважає, що ми однакові. Так чому ж тоді ЯНУКОВИЧ біля нього там не стояв і чому з ним не виборював право України будувати своє життя?», - запитала вона.

ТИМОШЕНКО нагадала, що не вносила кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і не підписувала з ним жодних меморандумів та універсалів. «Це робили інші люди, тому вони - однакові», - заявила кандидат у президенти.

«Не сприймайте технологію голосування проти всіх або непохід на вибори, які президент країни буде зараз проголошувати по всіх каналах телебачення. Він поїде зараз по країні - він відпрацьовує на ЯНУКОВИЧА», - сказала ТИМОШЕНКО.