Піротехніку забрали з автобусу в Криму
09:35, 28 січня 2010Крым
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Шукали 12 порохових зарядів
Дві коробки з піротехнічними виробами знайшли співробітники правоохоронний органів в автобусі, що виконував рейс Керч-Севастополь, і вилучили піротехніку для розслідування, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Невідомий напередодні повідомив телефоном чергового міськуправління міліції Керчі, що в багажному відділенні автобуса знаходяться 12 порохових зарядів.
"Автобус оглянули співробітники міліції, знайдено дві коробки, в яких знаходилися піротехнічні вироби", - відзначили в МНС.
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