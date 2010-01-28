Піротехніку забрали з автобусу в Криму

Дві коробки з піротехнічними виробами знайшли співробітники правоохоронний органів в автобусі, що виконував рейс Керч-Севастополь, і вилучили піротехніку для розслідування, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Невідомий напередодні повідомив телефоном чергового міськуправління міліції Керчі, що в багажному відділенні автобуса знаходяться 12 порохових зарядів.

"Автобус оглянули співробітники міліції, знайдено дві коробки, в яких знаходилися піротехнічні вироби", - відзначили в МНС.