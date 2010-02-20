Рух вимагає відмовити Росії у проведенні параду в Севастополі

Народний Рух України вимагає від президента і уряду відмовити російській стороні у проведенні в Севастополі параду до Дня Перемоги із залученням зброї та військової техніки.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ розпорядився провести 9 травня 2010 року о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї та військової техніки у містах - Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону і в Севастополі (за узгодженням з українською стороною).

Рух вважає, що МЕДВЕДЄВ, видавши розпорядження про проведення параду у низці російських міст і в українському Севастополі, “підкреслив своє зневажливе ставлення до нашої самостійної держави”.

На думку членів НРУ, це не сприятиме конструктивним двостороннім відносинам і може призвести до посилення напруги в Криму.

Рух кваліфікує дії як “зазіхання з боку Росії на суверенітет нашої держави, зневаги до міжнародного права та нехтування умов тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

Водночас організація закликає президента, уряд, міністерство оборони провести урочисте проходження українських військ у Севастополі.