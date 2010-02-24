Падіння світової торгівлі стало рекордним за повоєнний час - СОТ
За рік відновиться лише наполовину
Обсяг світової торгівлі в 2009 році скоротився на 12 відсотків порівняно з попереднім роком, заявив керівник Світової організації торгівлі (СОТ) Паскаль ЛАМІ, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
За його словами, падіння світового товарообороту стало максимальним з 1945 року.
Скорочення торгівлі було викликано різким падінням глобального попиту, а також протекціоністськими заходами, здійсненими деякими країнами.
Раніше повідомлялося, що експорт Євросоюзу в 2009 році знизився на 16 відсотків, а імпорт - на 23 відсотки. Експорт із Китаю, що є найбільшим експортером світу й займає третє місце за зовнішнім товарооборотом, скоротився на 17 відсотків.
Раніше СОТ прогнозувало скорочення обсягів глобальної торгівлі на 10 відсотків.
За прогнозом МВФ, у 2010 році міжнародний товарооборот у світі зросте на 5,8 відсотків, але не відновиться до докризового рівня.