Падіння світової торгівлі стало рекордним за повоєнний час - СОТ

Обсяг світової торгівлі в 2009 році скоротився на 12 відсотків порівняно з попереднім роком, заявив керівник Світової організації торгівлі (СОТ) Паскаль ЛАМІ, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За його словами, падіння світового товарообороту стало максимальним з 1945 року.

Скорочення торгівлі було викликано різким падінням глобального попиту, а також протекціоністськими заходами, здійсненими деякими країнами.

Раніше повідомлялося, що експорт Євросоюзу в 2009 році знизився на 16 відсотків, а імпорт - на 23 відсотки. Експорт із Китаю, що є найбільшим експортером світу й займає третє місце за зовнішнім товарооборотом, скоротився на 17 відсотків.

Раніше СОТ прогнозувало скорочення обсягів глобальної торгівлі на 10 відсотків.

За прогнозом МВФ, у 2010 році міжнародний товарооборот у світі зросте на 5,8 відсотків, але не відновиться до докризового рівня.