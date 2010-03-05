У Януковича кажуть, що у Ющенка є один шанс із мільйона

Партія регіонів не розглядає кандидатуру екс-президента Віктора Ющенка на посаду прем`єр-міністра України. Про це заявила депутат парламенту від політсили Олена Бондаренко в ефірі "5 каналу".

Вона нагадала епізод з "однієї комедії": "У мене є шанс?" - "Один з мільйона" - "Ура, у мене є шанс!". За її словами, у Ющенка приблизно такі ж перспективи очолити уряд.

Парламентарій проінформувала, що найімовірнішим кандидатом від Партії регіонів на посаду прем`єра є Микола Азаров. На думку Бондаренко, він "найдосвідченіший і найефективніший".

Нагадаємо, раніше глава політради "Нашої України" Віра Ульянченко заявила, що її партія готова бути учасником дієздатної партнерської коаліції, яка сформує Кабінет міністрів на чолі з прем`єр-міністром Ющенком.

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