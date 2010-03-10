У Криму рятувальники звільнили з сніжного полону півсотні людей

Два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких перебували 47 осіб, звільнили рятувальники з сніжних заторів у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Транспорт застряг у снігу в Сімферопольському районі 9 березня.

Рух було порушено в районі сіл Живописне, Мазанка, Трудове й Урожайне.

Крим вже кілька днів живе в умовах штормового попередження.

10 і 11 березня на східному схилі гори Чатир-Даг існує загроза сходження снігової лавини, попереджають рятувальники.