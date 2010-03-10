У Криму рятувальники звільнили з сніжного полону півсотні людей
10:11, 10 березня 2010Крым
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Два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких перебували 47 осіб, звільнили рятувальники з сніжних заторів у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Транспорт застряг у снігу в Сімферопольському районі 9 березня.
Рух було порушено в районі сіл Живописне, Мазанка, Трудове й Урожайне.
Крим вже кілька днів живе в умовах штормового попередження.
10 і 11 березня на східному схилі гори Чатир-Даг існує загроза сходження снігової лавини, попереджають рятувальники.
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