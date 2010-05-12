Україна і РФ займуться долею Тузли

Після підписання угоди між Україною і Росією про демаркацію кордону буде створена робоча група, яка займатиметься спірними питаннями, в тому числі островом Коса Тузла, заявив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

"Після підписання угоди про демаркацію державного кордону між Україною і Росією буде створена група. В рамках групи розроблятиметься питання у тому числі по острову Тузла", - сказав КЛЮЄВ на засіданні парламенту.

Угода про демаркацію кордону буде підписана під час візиту президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17-18 травня.

Україна і Росія намагалися поділити Керченську протоку з 1996 року. Позиція української сторони ґрунтувалася на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їх берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководій протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до кількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби у Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямі Керчі до Тузли. Уряд України розцінив це як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинене 23 жовтня за 102 метрів від лінії українсько-російського кордону.

У травні 2010 року міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що Україна і Росія створять комісію з питань спільної експлуатації Керчь-Єнікальського судноплавного каналу.