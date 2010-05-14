Янукович доручив Азарову допомогти кримським татарам

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду прискорити затвердження концепції державної етнонаціональної політики і програми облаштування кримських татар та інших депортованих за національною ознакою, їх інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року, йдеться в указі глави держави.

Крім того, Кабмін повинен "організувати роботу щодо донесення до суспільства об`єктивної інформації про депортацію".

Український уряд має в місячний строк проаналізувати стан виконання нормативно-правових актів, що спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації у Криму, облаштування кримських татар та інших депортованих.

ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України разом із Радою міністрів Криму забезпечити до кінця 2010 року "завершення формування та подальше функціонування зведеного реєстру репатріантів та членів їхніх сімей".

Уряди України та Криму повинні до 1 липня опрацювати питання щодо надання національного статусу Бахчисарайському державному історико-культурному заповіднику.

Представництву президента в Криму ЯНУКОВИЧ доручив підготувати за участю кримських татар та подати до 1 липня пропозиції щодо вдосконалення роботи Ради представників кримськотатарського народу.

Уряди України та Криму мають забезпечити проведення заходів до 66-річчя депортації на належному рівні.

ЯНУКОВИЧ також доручив Радміну сприяти вирішенню питань будівництва Соборної мечеті у Сімферополі.

Довідка УНІАН. В травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав постанову про депортацію кримських татар. Їх звинуватили в масовому дезертирстві та співпраці з фашистами. Близько 190 тисяч кримських татар були депортовані з території півострова до Узбекистану, Казахстану, Марійської АРСР та на Урал.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році - кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла декларація Верховної Ради СРСР 1989 року "Про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, які було піддано насильницькому переселенню, і забезпеченню їхніх прав". У 1991 році були прийняті закони "Про реабілітацію жертв політичних репресій" і "Про реабілітацію репресованих народів".

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Нині населення Криму становить понад 1,9 млн. осіб, з них більш як 265 тисяч - кримські татари.