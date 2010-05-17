Росія й Україна не домовилися про морський кордон

Росія та Україна повернуться до питання делімітації морського кордону, й воно буде вирішено, заявив український президент Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ за результатами переговорів.

ЯНУКОВИЧ констатував, що у понеділок, незважаючи на очевидний прогрес у більшості питань, залишилися проблеми, які не вдалося вирішити повністю.

"Звичайно, у нас є питання дуже принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати, наприклад, делімітація нашого водного кордону. Ми не змогли цього разу прийти до рішення, тому що було дуже мало часу, але ми над цим питанням працюватимемо. Я думаю, що ми його в самий найближчий час допрацюємо", - сказав президент України.

Росія та Україна 17 травня уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

Росія 29 вересня 2003 року почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив це як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.