Кримські татари хочуть винести свої проблеми на всесвітній форум

Кримські татари на мітингу, присвяченому 66-м роковинам примусового переселення до Середньої Азії і Сибіру, вимагали провести під егідою міжнародних організацій спеціальний форум з питання відновлення їх прав.

«Є указ президента, але він не охоплює всіх проблем. Ми говоритимемо про необхідність скликання всесвітнього форуму з проблеми кримськотатарського народу, за участю найавторитетніших міжнародних організацій. Ми вже досягли угоди в цьому плані з Парламентською асамблеєю Ради Європи, Європарламентом», - сказав журналістам лідер меджлісу кримських татар, депатат Верховної ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Учасники мітингу вважають, що подальше зволікання у питанні відновлення прав кримських татар «може призвести до катастрофічних наслідків - до втрати людською цивілізацією одного з самобутніх і стародавніх європейських народів»

За даними співробітників міліції, у траурному мітингу на центральній площі Сімферополя беруть участь 12 тисяч осіб, організатори акції стверджують, що не менш як 25 тисяч.

Мітингувальники тримають національні прапори кримських татар, прапори України, транспаранти: «Поверніть наші будинки і майно», «Криму - статус кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України», «Відновлення освіти кримськотатарською мовою - порятунок від асиміляції», «Ні - військовим базам у Криму».

Перед мітингом колони кримських татар пройшли з транспарантами і прапорами від околиць Сімферополя до центру міста. Деякі кричали «Аллах акбар!».

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосифом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами і розправа над радянськими партизанами. Було депортовано близько 190 тисяч осіб. Значна частина - до Узбецької РСР.

У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів розпочалося наприкінці 80-х років. У 1989 році Верховна Рада СРСР прийняла декларацію «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав».

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам`яті жертв депортації.

У кримській автономії на даний час живуть 1,9 млн. осіб, з них більш як 265 тисяч - кримські татари. Ще мінімум 100 тисяч хотіли б повернутися до Криму.