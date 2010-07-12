Електрострум вбив жінку в Криму

12:25, 12 липня 2010
Крым
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Двоє дітей травмовані

Жінка загинула і двоє дітей травмовані через падіння електродроту в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Трагедія сталася в Першотравневому районі 11 липня.

34-річна жінка загинула в результаті ураження електрострумом.

Її діти, 12-ти і 9-ти років, госпіталізовані до лікарні.

Жінка сама виховувала синів, додали УНІАН-Крим в прес-службі.

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