Електрострум вбив жінку в Криму

Двоє дітей травмовані

Жінка загинула і двоє дітей травмовані через падіння електродроту в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Трагедія сталася в Першотравневому районі 11 липня. 34-річна жінка загинула в результаті ураження електрострумом. Її діти, 12-ти і 9-ти років, госпіталізовані до лікарні. Жінка сама виховувала синів, додали УНІАН-Крим в прес-службі.

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