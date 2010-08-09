Неповнолітні скоюють менше злочинів у Севастополі

У Севастополі за 7 місяців неповнолітніми здійснено 57 злочинів, що на 12,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року, повідомив журналістам в.о. начальника кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в місті Севастополі Віктор ШЕСТАКОВ.

На 76,9% знизилася кількість пограбувань, скоєних неповнолітніми (3 проти 13 в 2009 році).

На 50% знизилася кількість злочинів, пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень.

Не зареєстровано жодного злочину, пов`язаного з незаконним оборотом наркотиків.

Працівниками кримінальної міліції у справах дітей за 7 місяців поставлено на профілактичний облік 77 неповнолітніх. Станом на 1 серпня на профілактичних обліках знаходяться 217 підлітків. За схильність до вживання алкогольних напоїв перебувають на обліку 23 підлітки, 28 неповнолітніх перебувають на обліку за схильність до вживання наркотичних і токсичних речовин.