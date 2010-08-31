Податкова вилучила 4 катери на 1,5 млн гривень в Севастополі

Співробітники податкової міліції вилучили чотири моторні катери виробництва США на суму 1,5 млн. грн. в Севастополі під час перевірки дачної ділянки в рамках операцій «Щит» і «Курорт», повідомив прес-центр міської податкової адміністрації.

Севастополець, що торгував плавзасобами відомих марок, зберігав товар на дачі на виїзді з міста. Біля її воріт висів величезний рекламний щит з пропозицією купити катер.

За інформацією прес-центру, податківці не виявили на дачі документи на катери, власники ділянки не побажали назватися власником плавзасобів.

Якщо майно визнається безгоспним, воно буде передано в дохід держави. Податкова встановлює законність ввезення катерів до України.