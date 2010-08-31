Податкова вилучила 4 катери на 1,5 млн гривень в Севастополі
12:53, 31 серпня 2010Крым
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Увагу привернув рекламний щит
Співробітники податкової міліції вилучили чотири моторні катери виробництва США на суму 1,5 млн. грн. в Севастополі під час перевірки дачної ділянки в рамках операцій «Щит» і «Курорт», повідомив прес-центр міської податкової адміністрації.
Севастополець, що торгував плавзасобами відомих марок, зберігав товар на дачі на виїзді з міста. Біля її воріт висів величезний рекламний щит з пропозицією купити катер.
За інформацією прес-центру, податківці не виявили на дачі документи на катери, власники ділянки не побажали назватися власником плавзасобів.
Якщо майно визнається безгоспним, воно буде передано в дохід держави. Податкова встановлює законність ввезення катерів до України.
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