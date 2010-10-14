Затулін стурбований, що в Україні не оформляється реальна двомовність

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає «тривожним дзвінком» нерозгляд Верховною Радою проекту закону «Про мови в Україні».

У парламенті зареєстрований проект закону «Про мови в Україні», авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО і депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ. Інститут української мови Національної академії наук України разом з Інститутом мовознавства імені Потебні за дорученням НАНУ і на прохання голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА проаналізували 7 «мовних» законопроектів і рекомендували жодного з них не приймати.

«Те, що зусиллями певних політичних сил - як опозиційних, так і таких, які перебувають у самій правлячій коаліції - цей закон покладено «під сукно», не розглянутий Верховною Радою України, це дуже серйозний, тривожний дзвінок, і це, безумовно, турбує нас у Російській Федерації також. Хоча ми не втратили довіри до «перезавантаження» російсько-українських відносин», - заявив ЗАТУЛІН в середу під час виступу на міжнародній науково-практичній конференції «Особливий статус Севастополя і його реалії».

«Ми в РФ - звичайно, хай ніхто нас до цього не штовхає - не припинятимемо контактів з діючою владою України, не розмовлятимемо з нею так, аби нашкодити нашим відносинам. Ми терплячі люди, ми чекаємо, що ті питання, які свого часу бралися на озброєння силами правлячою коаліцією, перш за все Партією регіонів, були програмами - а серед них і питання про федералізацію України, вони знайдуть своє місце в поточній політиці пезидента і чинного уряду... Але хай ніхто не ображається, ми тут хотіли б звернути увагу до того, що є невирішені проблеми. Нас турбує, що далеко не всі вирішено питання, пов`язані з оформленням реальної двомовності», - сказав він.

«Треба сказати "дякую" тим депутатам, які внесли законопроект «Про мови в Україні». (Хоча) цей проект є дуже компромісним, неостаточним вирішенням питання про статус російської мови. Принаймні, я вважаю, що з цієї точки зору є незадовільним як останнє, остаточне слово в статусі російської мови. Але цей закон є значним кроком вперед, і він, принаймні, задає напрям руху», - додав ЗАТУЛІН.