Крим з початку року прийняв на відпочинок 69 тисяч туристів

У Криму з початку року відпочили 68,8 тис. осіб, що на 24,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Кількість відпочивальників розраховано за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

У санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах регіону станом на початок лютого відпочили 22,5 тис. осіб, що на 39,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Коефіцієнт заповнюваності працюючих об`єктів розміщення зріс порівняно з 2010 роком на 6,9% - до 26,7%.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр ЛІЄВ пояснює збільшення кількості організованих відпочивальників багато в чому тим, що цього року фонди соціального страхування своєчасно провели тендери й купили путівки до кримських оздоровниць.

«У 2009 році через відсутність грошей спецфонди проводили тендери в другому кварталі, й це спричинило зниження числа відпочивальників. Цього року тендерні процедури із закупівлі так званих ”соціальних” путівок були проведені вчасно, й за кількістю відпочивальників ми вийшли на докризовий 2008 рік», - сказав він.

Крим у 2010 році відвідали 5 млн. 719 тис. туристів.