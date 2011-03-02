Vanco хоче почати розвідку Прикерченської ділянки до липня

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планує почати розвідку на Прикерченської ділянки в українській частині шельфу Чорного моря в першій половині 2011 року, повідомив її президент Джим БАУН на конференції Інституту Адама Сміта «Український енергетичний форум» в середу в Києві, передає УНІАН.

За його словами, сьогодні Україна відстає в плані виділення областей розвідки. «У Чорноморському регіоні основні роботи на шельфі проводять Туреччина і Румунія», - заявив він.

Крім того, БАУН повідомив, що вартість розробки одного родовища може досягати 15 мільярдів доларів. «Це капіталомісткий бізнес, що вимагає серйозного фінансування. Необхідна політична воля українського уряду, інакше інвестори можуть піти на інші напрями. Сьогодні ми бачимо, що Україна стала відкритіша для інвесторів», - заявив президент Vanco Prуckerchenska.

При цьому БАУН відзначив, що українській галузі не вистачає інженерів і досвіду роботи на глибоководному шельфі. «Ми плануємо залучати українські інститути для обміну досвідом і технологіями», - сказав він.

19 жовтня 2007 року між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано угоду про розподіл продукції (УРП) по Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і зобов`язання по УРП Vanco Prykerchenska (Віргінські острови). Це стало основною причиною розриву з боку Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО угоди і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

У липні 2008 року Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У 2010 році Кабмін Миколи АЗАРОВА запропонува Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом договору про розподіл продукції.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.

Vanco International є 100%-ою дочірньою компанією Vanco Energy Company (США).

Vanco Energy володіє тільки 25% Vanco Prykerchenska, іншими власниками виступають: корпорація ДТЕК (Донецьк), інвестиційна компанія Integrum Technologies Ltd (Австрія), а також компанія Shadowlight Investments Ltd російського бізнесмена Євгена Новицького на паритетних засадах.