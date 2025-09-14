Залізничне сполучення на ділянці "Васильків-1 – Боярка" відновлено після ранкового вибуху в поїзді, що перевозив боєприпаси. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Увечері в неділю пасажирські поїзди повернули на маршрути після ремонту пошкодженої ділянки. Вечірні пасажирські поїзди курсують наразі за допомогою тепловозів, відновлення контактної мережі триває.
У Міністерстві попередили про можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Пасажирів закликали стежити за оновленнями руху на сайті "Укрзалізниці".
Зазначається, що роботи були виконані в стислі терміни працівниками Укрзалізниці та ДСНС.
Вибух на залізниці - що відомо
Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня стався вибух у вагоні поїзда, що перевозив боєприпаси. Перевезення військового вантажу та детонацію підтвердили у Генштабі.
Внаслідок вибуху були пошкоджені рейки, затримувалися поїзди. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Україна та Польща узгодили прискорений контроль на кордоні для пасажирського поїзду, який затримався через вибух.