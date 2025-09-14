Пасажирів попередили про можливі затримки поїздів.

Залізничне сполучення на ділянці "Васильків-1 – Боярка" відновлено після ранкового вибуху в поїзді, що перевозив боєприпаси. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Увечері в неділю пасажирські поїзди повернули на маршрути після ремонту пошкодженої ділянки. Вечірні пасажирські поїзди курсують наразі за допомогою тепловозів, відновлення контактної мережі триває.

У Міністерстві попередили про можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Пасажирів закликали стежити за оновленнями руху на сайті "Укрзалізниці".

Відео дня

Зазначається, що роботи були виконані в стислі терміни працівниками Укрзалізниці та ДСНС.

Вибух на залізниці - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня стався вибух у вагоні поїзда, що перевозив боєприпаси. Перевезення військового вантажу та детонацію підтвердили у Генштабі.

Внаслідок вибуху були пошкоджені рейки, затримувалися поїзди. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Україна та Польща узгодили прискорений контроль на кордоні для пасажирського поїзду, який затримався через вибух.

Вас також можуть зацікавити новини: