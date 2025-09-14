На місці працюють піротехніки.

Нічні вибухи у Київській області були спричинені детонацією боєприпасів у потязі, який перевозив військовий вантаж. Про це у коментарі УНІАН повідомило Головне управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

Постраждалих унаслідок цієї ситуації немає. Зараз рух по залізничних коліях був зупинений, а три вагони - відчеплені. На місці працюють піротехніки.

Вибухи на Київщині - що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, у Фастівському районі Київщини внаслідок надзвичайної події сталося пошкодження залізничної інфраструктури, було скасовано частину приміських та регіональних потягів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.

У Київській обласній військовій адміністрації зауважили, що вибухи, які чули місцеві жителі, не були пов'язані з повітряною атакою російських окупантів.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що в зону надзвичайної ситуації під Бояркою потрапив потяг "Харків-Перемишль", який вже відновив рух.

