Дрони завітали на військове хімічне підприємство в Росії: подробиці від ГУР

Дрони атакували провідне військове хімічне підприємство у Пермському краї Росії. Як повідомили УНІАН джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, 13 вересня ударні БпЛА ГУР уразили критично важливе для російського військово-промислового комплексу підприємство хімічної промисловості.

Йдеться про ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї Росії. Це другий за розмірами виробник хімічної продукції органічного синтезу.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від українського кордону. За попередньою інформацією, унаслідок удару було пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

"Продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід", - зауважило джерело.

Операцію було реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР.

