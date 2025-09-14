Час для введення санкцій проти Росії давно настав, але Конгрес США не буде їх запроваджувати без згоди президента Дональда Трампа. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю CBS News.
"Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і вважаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. Я маю на увазі, що в Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом та нашими колегами по Сенату в Палаті представників, щоб це зробити, і я особисто прагну це зробити", - зазначив Джонсон.
Але, підкреслив він, Конгрес "не може зробити це за власним бажанням", мовляв, "президент повинен буде підписати все, що ми робимо, і схвалити це як закон".
"Це має бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу. Я маю на увазі, що президент — сильний і сміливий лідер на світовій арені. Він допоміг досягти миру в усьому світі та в інших конфліктах так, як ніхто до нього не зміг, тому ми віримо, що він може використати ту саму силу та той самий підхід, щоб нарешті покласти край цій війні в Україні", - сказав Джонсон.
Трамп не хоче вводити санкції проти РФ
Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні" санкції проти РФ, але назвав дві умови: країни НАТО повинні теж це зробити, а також перестати купувати нафту в Росії. "У будь-якому випадку я готовий діяти, коли будете готові ви. Просто скажіть, коли?" - звернувся президент США до інших країн.
Утім, як писало The New York Times, Трамп не збирається вводити санкції проти Росії, і причиною є те, що деякі європейські країни просто не виконають його головні вимоги. У виданні вважають, що умову про зупинку закупівель російської нафти майже напевно не буде виконано, про що знають президент США і його радники.