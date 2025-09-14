Майк Джонсон заявив, що санкції проти Росії давно назріли, проте ввести їх поки не можуть.

Час для введення санкцій проти Росії давно настав, але Конгрес США не буде їх запроваджувати без згоди президента Дональда Трампа. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю CBS News.

"Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і вважаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. Я маю на увазі, що в Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом та нашими колегами по Сенату в Палаті представників, щоб це зробити, і я особисто прагну це зробити", - зазначив Джонсон.

Але, підкреслив він, Конгрес "не може зробити це за власним бажанням", мовляв, "президент повинен буде підписати все, що ми робимо, і схвалити це як закон".

"Це має бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу. Я маю на увазі, що президент — сильний і сміливий лідер на світовій арені. Він допоміг досягти миру в усьому світі та в інших конфліктах так, як ніхто до нього не зміг, тому ми віримо, що він може використати ту саму силу та той самий підхід, щоб нарешті покласти край цій війні в Україні", - сказав Джонсон.

Трамп не хоче вводити санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні" санкції проти РФ, але назвав дві умови: країни НАТО повинні теж це зробити, а також перестати купувати нафту в Росії. "У будь-якому випадку я готовий діяти, коли будете готові ви. Просто скажіть, коли?" - звернувся президент США до інших країн.

Утім, як писало The New York Times, Трамп не збирається вводити санкції проти Росії, і причиною є те, що деякі європейські країни просто не виконають його головні вимоги. У виданні вважають, що умову про зупинку закупівель російської нафти майже напевно не буде виконано, про що знають президент США і його радники.

