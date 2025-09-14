Президент зазначив, що атаки по російських НПЗ відчутні для ворога.

Українські удари по російських нафтових заводах, їхніх терміналах і нафтобазах суттєво обмежили нафтову галузь у РФ, і це суттєво обмежує війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 14 вересня.

"Найбільш ефективні санкції - санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна - це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - зазначив глава держави.

Він подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями, за його словами, "дуже якісно відпрацювали по Приморську".

"Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога", - зазначив президент.

Він наголосив, що українські спецпризначенці "тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок".

"Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність. Коли є результат – відзначаємо результат", - сказав Зеленський.

Також із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського він повідомив, що "є хороші результати у прикордонні Сумщини".

"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині", - розповів президент.

Щодо Добропільському напрямку, то, за його словами, російські штурми там відбиваються воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

Останні удари по нафтових підприємствах РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, 14 вересня стало відомо про удар дронами по Киришському НПЗ. за словами командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, він входить до п'ятірки російських підприємств за обсягом виробництва високооктанових бензинів та інших видів палива. Там щорічно переробляють близько 20 млн тонн нафти. Киришський НПЗ розташований на відстані понад 800 км від державного кордону України.

12 вересня українські дрони вдарили по російській Уфі, там загорівся нафтозавод. За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинної переробки нафти.

Також цього дня дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ - порт Приморськ. Це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Внаслідок успішної атаки на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

