Батарея найтоншого iPhone становить лише 62% від акумулятора iPhone 17 Pro Max.

Apple зазвичай не вказує ємність акумуляторів iPhone у міліампер-годинах (mAh), обмежуючись часом відтворення відео. Однак у ЄС діє вимога розкривати точні характеристики, тому на німецькому сайті Apple вже опубліковано дані щодо батарей усієї лінійки iPhone 17.

У iPhone 17 Pro Max з eSIM акумулятор на 5088 mAh, віртуальна сімка дозволила звільнити місце під більшу батарею.

iPhone 17 Air має найменший акумулятор у лінійці. Його надтонкий титановий корпус обмежив ємність, яка становить лише 62% від Pro Max і приблизно на 11% менше, ніж у звичайного iPhone 17 (3692 mAh), тобто близько 3149 mAh.

Щоб компенсувати це, Apple випустила окремий MagSafe-акумулятор. Він збільшує час роботи iPhone 17 Air приблизно на 65%, що в перерахунку дає до 40 годин відтворення відео. Аксесуар підтримує зарядку потужністю 12 Вт і систему управління живленням, яка оптимізує витрату енергії.

Без додаткової батареї iPhone 17 Air здатний працювати до 27 годин при відтворенні відео.

