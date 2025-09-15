Трамп наголосив, що не бажає, аби Європа купувала російську нафту.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Європу у недостатньо жорстких санкціях проти Росії. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, наголосивши, що подальші кроки США у питанні санкцій залежатимуть від того, чи посилять європейські країни власні обмежувальні заходи.

Трамп заявив, що НАТО і Європа "не виконують свою роботу", оскільки продовжують купувати російські енергоносії.

"Послухайте, Європа — це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я не хочу, щоб вони купували нафту", - сказав американський лідер.

Він висловив претензію, що європейські санкції проти РФ є недостатньо жорсткими.

"Я готовий ввести санкції, але вони повинні посилити власні відповідно до того, що роблю я", - наголосив Трамп.

Відповідаючи на пряме запитання, чи готовий він до наступних кроків у посиленні тиску на Росію, Трамп відповів, що готовий рухатися вперед, але лише за умови відповідних дій з боку Європи.

"Але зараз вони тільки говорять, але не діють. Дивіться – вони купують нафту у Росії, ми не купуємо нафту у Росії, Вони купують багато нафти у Росії. Це не угода", - зазначив він.

Трамп і антиросійські санкції

Раніше журналісти вже припустили, що Дональд Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії. Він висунув додаткові умови для ЄС, які стосуються закупівли російської нафти, яку майже напевно не буде виконано.

Водночас у Конгресі США планують реанімувати законопроект сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії. Ідея полягає в тому, щоб виставити на голосування одним пакетом закон про бюджет, який потрібен республіканцям, і закон про санкції проти РФ.

