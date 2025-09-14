Гнатов зазначив, що в окремих регіонах України можуть погіршувати мобільний зв'язок.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов заявив, що відключення мобільного інтернету під час атак російських дронів не буде. Про це він повідомив у коментарі для "Новини.LIVE" під час конференції YES 2025.

Гнатов зазначив, що військові планують погіршувати мобільний зв'язок в окремих регіонах України під час російських повітряних атак. Проте він запевнив, що не слід чекати на повне відключення інтернету.

"Йдеться про обмеження на окремих територіях саме якості зв'язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб модеми, які противник використовує у своїх апаратах, не отримували доступ до інтернету", - уточнив глава Генштабу.

Нагадаємо, що раніше The Telegraph писало, що в Росії регулярно обмежують доступ до мобільного інтернету під час атак українських безпілотників. Зазначається, що без мобільних інтернет-мереж дрони не можуть знайти дані, які необхідні їм для навігації до своїх цілей.

У виданні нагадали, що російська влада почала частіше вимикати мобільні інтернет-мережі ще з травня і робить це не тільки в регіонах, що межують з Україною, а й за більш ніж 6000 кілометрів від лінії фронту.

Україна почала тестувати нову технологію супутникового зв'язку Starlink

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні протестували нову супутникову технологію Starlink Direct to Cell. Вона дасть змогу українцям залишатися на зв'язку без покриття мобільної мережі через SMS.

Федоров зазначив, що завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання. Для використання достатньо 4G-смартфона з SIM- або ESIM-картою.

