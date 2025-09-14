Прем'єр скаржиться, що польські політики осідлали хвилю замість того, щоб із нею боротися.

Польщу накрила хвиля антиукраїнських настроїв, інспірована Кремлем і підтримана деякими польськими політиками. Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Зростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до охопленої війною України, що створюється Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій", – констатував очільник польського уряду.

Він зауважив, що польським політикам належить "зупинити цю хвилю, а не плисти на ній".

"Це випробування на патріотизм і зрілість всієї польської політичної еліти", – наголосив Туск.

Антиукраїнські заяви польських політиків

Як писав УНІАН, на початку вересня тепер уже колишній польський президент Анджей Дуда заявив, що Україна намагалася втягнути Польщу у війну проти Росії. Він зокрема пригадав епізод на початку війни, коли українська зенітна ракета впала у Польщі, але Київ тривалий час наполягав, що то була російська ракета.

Втім новий президент Польщі Кароль Навроцький виявився куди більш антиукраїнським, ніж його попередник. Ще до своєї перемоги на виборах він обіцяв заблокувати Україні вступ до НАТО, що є однією з ключових вимог Росії.

А наприкінці серпня, вже будучи президентом, він ініціював заборону у Польщі "бандерівського символу", тобто червоно-чорного прапора. При цьому Навроцький наполягає на тому, аби прирівняти його до символіки нацистів та комуністів.

Також ми повідомляли, що після недавнього нальоту російських дронів на Польщу у польських соцмережах домінувала думка, що це Україна винна у їх появі.

