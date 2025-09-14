Україна самостійно не може витримати таких витрат.

Україна витрачає близько 172 мільйонів доларів (~7 мільярдів гривень) лише за день повномасштабної війни, розпочатої Росією. Однак країна не здатна витримувати такі витрати тільки своїми силами, заявив глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж", - наголосив він в інтерв'ю "Новини.Live" на конференції YES 2025.

Гнатов додав, що в такому разі дуже важливо залучати фінансування з боку західних країн-партнерів. Це дозволило б продовжувати розвиток оборонної промисловості України, а також впроваджувати інноваційні технології. Це забезпечило б Україні перевагу.

Відео дня

Глава Генштабу наголосив, що ведення війни проти "великої і ресурсно потужної країни" надзвичайно дороге.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чому Україна завдає ударів саме по російських НПЗ. За словами експерта з систем РЕБ і зв'язку Сергія "Флеш" Бескрестнова, атакувати цілі глибоко в російському тилу - справа не така проста, як може здатися сторонньому спостерігачеві.

Крім того, у FT розповіли про зброю, яка може змінити баланс сил на фронті. Звісно, в центрі уваги перебувають безпілотники, але непрості.

Вас також можуть зацікавити новини: