Вибух у потязі на Київщині: пошкоджений рухомий склад прибрали, вкладатимуть нові рейки

Розслідування причин інциденту триває.

На місці вибуху у вагоні потяга у Київській області вже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу, триває підготовка для укладання нових рейок. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків на Київщині тримають на контролі. Свириденко додала, що розслідування причин інциденту триває.

"Триває ліквідація наслідків. ДСНС та "Укрзалізниця" працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху. Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки", - заявила очільниця уряду.

Вона повідомила, що паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

Стосовно зміни руху поїздів Свириденко поінформувала, що потяг, який під час початку детонації був безпосередньо на місці, затримувався на чотири години, а станом на зараз скоротив затримку, тож вона становить одну годину.

Крім того, додала прем’єрка, "Укрзалізниця" узгодила прискорений контроль з Державною прикордонною службою України та польською прикордонною службою - для збереження стикування.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від "Укрзалізниці", - написала вона.

Свириденко також зауважила, що обмежено було рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Крім того, Київська обласна військова адміністрація забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

Вибухи на залізниці на Київщині – що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні потяга було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі міста Боярка. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

У Головному управлінні комунікацій Генерального штабу Збройних сил України заявили, що нічні вибухи на Київщині були спричинені детонацією боєприпасів у потязі, який перевозив військовий вантаж.

Через цю ситуацію рух залізничними коліями був зупинений, а три вагони - відчеплені. На місці працювали піротехніки.

