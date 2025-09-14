На місті вибуху триває ліквідація наслідків / колаж УНІАН, фото Юлія Свириденко

На місці вибуху у вагоні потяга у Київській області вже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу, триває підготовка для укладання нових рейок. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків на Київщині тримають на контролі. Свириденко додала, що розслідування причин інциденту триває.

"Триває ліквідація наслідків. ДСНС та "Укрзалізниця" працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху. Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки", - заявила очільниця уряду.

Вона повідомила, що паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

Вибух у потязі на Київщині: пошкоджений рухомий склад прибрали, вкладатимуть нові рейки

Стосовно зміни руху поїздів Свириденко поінформувала, що потяг, який під час початку детонації був безпосередньо на місці, затримувався на чотири години, а станом на зараз скоротив затримку, тож вона становить одну годину.

Крім того, додала прем’єрка, "Укрзалізниця" узгодила прискорений контроль з Державною прикордонною службою України та польською прикордонною службою - для збереження стикування.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від "Укрзалізниці", - написала вона.

Свириденко також зауважила, що обмежено було рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Крім того, Київська обласна військова адміністрація забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

Вибухи на залізниці на Київщині – що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні потяга було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі міста Боярка. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

У Головному управлінні комунікацій Генерального штабу Збройних сил України заявили, що нічні вибухи на Київщині були спричинені детонацією боєприпасів у потязі, який перевозив військовий вантаж.

Через цю ситуацію рух залізничними коліями був зупинений, а три вагони - відчеплені. На місці працювали піротехніки.

