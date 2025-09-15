Він визнав, що українці мають актуальний досвід опору російській армії у збитті безпілотників.

Польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів з метою захисту від майбутніх атак з боку Росії, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише The Guardian.

За словами Сікорського, навчання будуть проходити в центрі НАТО, який знаходиться на території Польщі, оскільки там умови безпечніші, ніж в самій Україні.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії", - зазначив очільник МЗС Польщі.

Він додав, що Захід має враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Заходу варто подумати про те, щоб збивати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. На думку Сікорського, технічно як країна ЄС та НАТО, вона б могла це зробити, але це рішення Польща не може приймати самостійно, лише разом зі своїми союзниками. Також він запропонував створити скоординований підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі. Сікорський додав, що якби хоча б один із цих російських кораблів затонув у Балтійському морі, це була б "екологічна катастрофа небачених масштабів".

Також ми писали, що тисячі поляків записуються на добровільні військові навчання через зростаючу загрозу з боку Росії. Голова Центрального військового центру набору Польщі Гжегож Вавжинкевич поділився даними, що за перші сім місяців 2025 року понад 20 тисяч поляків записалися на добровільне військове навчання. До кінця поточного року, за його словами, військову підготовку мають пройти близько 40 тисяч добровольців.

