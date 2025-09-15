Президент США допустив, що йому доведеться взяти участь у цих переговорах.

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо майбутньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що для того, щоб вона відбулася, йому "доведеться втрутитися". Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами.

Трамп, зокрема заявив, що завершити війну в Україні виявилось складніше, ніж він очікував через "незбагненну ненависть" Путіна і Зеленського.

"Я хочу це зупинити. І знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що це (війна Росії в Україні) для мене буде легким, але це стало провалом. Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна", - сказав Трамп.

Він також висловив сумнів у можливості прямих переговорів між українським і російським лідерами.

"Будуть переговори - як ви їх назвете, самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться втрутитися. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав Трамп.

Водночас він не відповів на запитання про можливі строки такої зустрічі, зазначивши лише, що це відбудеться "відносно скоро".

Зустріч Зеленського і Путіна

Розмови про особисту зустріч між Зеленським і Путіним активізувалися після переговорів російського диктатора з Дональдом Трампом на Алясці, втім, згодом у Росії цю ідею відкинули.

Путін заявив, що готовий зустрітися з українським президентом у Москві, однак Зеленський відхилив пропозицію.

Також ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп може провести нову зустріч з Путіним у жовтні під час свого візиту до Малайзії.

