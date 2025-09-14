Інцидент з російськими дронами в Польщі має стати поворотним моментом для НАТО, кажуть автори ініціативи.

Після російської провокації з дронами у повітряному просторі Польщі країнам НАТО слід переглянути свій підхід до стримування РФ та взяти на себе захист повітряного простору над західними регіонами України. Про це в статті-зверненні на сторінках французької газети Le Monde пише група західних військових експертів та представників громадянського суспільства.

Вони наголошують, що інцидент в ніч на 10 вересня не був випадковістю, оскільки Росія очевидно до нього готувалася заздалегідь, ще влітку тестуючи використання на своїх дронах польських та литовських SIM-карток.

"Москва програмує свої безпілотники для підключення до європейських телекомунікаційних мереж, перетворюючи кожен безпілотник на інформаційний датчик: щоб виявляти оборонні об'єкти та радіолокаційні станції, що використовуються, аналізувати протоколи та час реакції європейських сил протиповітряної оборони", – пояснюють автори статті.

Вони вважають, що у цій новій реальності Європа більше не може покладатися на стратегію пасивної оборони, що полягає у збитті БПЛА над власною територією. Підписанти пропонують "зосередити свій захист вище за течією": почати перехоплювати російські ракети та дрони у повітряному просторі України, захищаючи і себе, і цивільне населення України.

"Ініціатива "Небесний щит", задумана неурядовою організацією "Ціна свободи" та підтримана кількома сотнями європейських та американських політичних діячів і високопосадовців, відповідає цій подвійній вимозі", – йдеться у публікації.

Автори ініціативи вже підрахували, що для закриття неба над західною частиною України буде достатньо 120 винищувачів країн НАТО. При цьому ризик для них буде мінімальним, адже російські системи ППО та винищувачі не дістають до західної частини України.

"Захист західної території України дозволить українським збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе забезпечити безпеку економіки країни та її ядерної безпеки, підвищить моральний дух населення та сприятиме зростанню виробництва оборонної продукції в Україні", – пишуть автори звернення, наголошуючи, що і Росія за такого сценарію буде більш схильна до переговорів про припинення вогню.

Російські дрони над країнами НАТО

Як писав УНІАН, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли глибоко на польську територію, де впали самостійно, або були збиті винищувачами. В Європі досі намагаються зрозуміти, що це було і як слід реагувати. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що настав час для НАТО закрити повітряний простір над західною частиною України.

А доки європейці думали, що їм робити, Росія влаштувала нову провокацію – цього разу в Румунії. Напередодні принаймні один російський безпілотник заглибився в румунський повітряний простір, провівши там майже годину.

