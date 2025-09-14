Україна щосили намагається захистити себе від зростаючої кількості ударних безпілотників.

Ще три роки тому, коли Росія вперше використала іранські дрони-камікадзе під час атак по Україні, за одну ніч було використано 43 ударних БПЛА. Цього місяця окупанти запустили вже близько 800 дронів проти України.

Такий різкий стрибок став можливий завдяки величезному зростанню виробництва в Росії ударних дронів-камікадзе, які перебувають у пріоритеті у кремлівського диктатора Володимира Путіна і тепер збираються всередині країни на двох основних заводах. Кремль також налагодив масове виробництво менших тактичних дронів для фронту, залучаючи до цього регіональну владу, підприємства і навіть школярів, пише The New York Times.

Різке збільшення поставок, у поєднанні з новими технологіями і тактиками, стало колосальним викликом для України, яка на початку війни мала перевагу в дроновій війні, але Росія її поступово нівелювала.

Відео дня

Росія застосовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажувати систему ППО і наносити масовані удари по українському оборонному виробництву, енергетичній інфраструктурі та містам. Київ, зі свого боку, домігся успіхів у нанесенні дронових ударів углиб Росії і днями вразив великий нафтопереробний завод під Санкт-Петербургом, пишуть журналісти.

Водночас російські атаки залишаються більш масштабними і складними, тому українська армія змушена змінювати тактику захисту.

"Війна вийшла на новий переломний етап у використанні дронів - як на передовій, так і в ракетно-дронових кампаніях, які ведуть Росія і Україна", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Росія хоч і стверджує, що б'є виключно по військових об'єктах, удари нерідко припадають по лікарнях, школах, житлових будинках і дитячих майданчиках, забираючи життя українських мирних жителів.

Головна ж мета дронів - сіяти жах, приносячи війну в міста, далеко від фронту, часто серед ночі, унеможливлюючи сон під час масованих атак, пише ЗМІ. Це розраховано на деморалізацію українців і підрив їхньої волі до опору.

Кофман наголосив на різниці між малими дронами для фронту та ударними дронамі-камікадзе, що застосовуються для бомбардувань. І підкреслив головне у всій цій ситуації: "Не дивлячись на всі збитки, історія показує, що перемогти у війні тільки за рахунок бомбардувань неможливо. Це не бліцкриг, і навіть німецький бліцкриг не був успішним".

Величезні масштаби дронових атак

Різке зростання застосування дронів почалося у вересні минулого року, коли Росія вперше за місяць випустила по Україні понад 1000 дронів. У 2025 році масштаби зросли до рекорду.

Журналісти уточнюють, що з початку року Росія запустила понад 34 000 ударних дронів і приманок - це майже вдев'ятеро більше, ніж за той самий період роком раніше. Україна збила або заглушила 88% з них - що менше, ніж у 2024 році, коли показник становив близько 93%.

Це пояснює, чому, незважаючи на сучасні ППО і власні дронові технології, Україна все одно потерпає від атак, ідеться в матеріалі.

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков заявляє, що через нашу оборону згодом прориватиметься більше дронів.

Нові технології та тактики

Удосконалення дронів також відіграє свою роль. БПЛА отримали кращі системи навігації, покращений захист від глушіння та нові типи бойових частин. А Росія, своєю чергою, змінила тактику. Тепер вона запускає дрони "роями" і хвилями, задаючи заплутані маршрути, щоб відвернути від реальних цілей. Також окупанти використовують набагато більше приманок з пінопласту і фанери, іноді з малими зарядами, які в повітрі не відрізнити від справжніх дронів. І ведуть їх не через відкриті поля, де працює ППО, а над річками та лісами;

У містах же дрони стають важчими для збивання через висотні будівлі та ризик для цивільних. "Вони летять вище, рухаються хвилями або зграями - залежно від програми. У підсумку все зводиться до масштабу, зміни тактики і систем наведення", - пояснив Бєлєсков.

Коли Росія підняла дрони вище, Україна почала застосовувати дешеві дрони-перехоплювачі з радарами, але їхнє використання поки обмежене, зазначає Кофман.

ЗМІ заявляє, що Росія поступово скорочує відставання від України в дроновій війні на передовій. Це тривожний сигнал для Києва, який тривалий час спирався на перевагу в безпілотниках, щоб компенсувати брак живої сили і зброї. Москва першою застосувала дрони на оптоволокні, налагодила роботу елітного підрозділу "Рубікон" і створює цілий новий вид військ - дронові сили.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні можуть розгорнути миротворців ООН. Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила це, але заявила, що для цього необхідно дотриматися однієї умови.

Крім того, у FT розповіли про зброю, яка може змінити баланс сил на фронті. Саме рої дронів з ШІ здатні істотно перетворити поле бою.

Вас також можуть зацікавити новини: