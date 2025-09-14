За словами Бербок, подібні миротворчі місії зараз необхідні як ніколи раніше, і не тільки на європейському континенті.

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню в разі можливого перемир'я з Росією. Про це вона заявила в інтерв'ю Bild.

За словами Бербок, для розгортання миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй в Україні необхідно, щоб це підтримала більшість країн-членів ООН. Вона підкреслила, що іноземний контингент необхідний для забезпечення стійкого миру.

"Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні шоломи (миротворчі сили ООН - УНІАН), то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", - сказала Бербок.

Відео дня

За її словами, подібні миротворчі місії зараз необхідні як ніколи раніше, і не тільки на європейському континенті.

Розгортання іноземного контингенту в Україні - важливі новини

Раніше посол Аргентини в РФ Енріке Ігнасіо Феррер Вієйра заявив, що його країна допускає можливість відправки своїх військових в Україну в ролі миротворчого контингенту. За його словами, Буенос-Айрес розгляне таку можливість, якщо отримає відповідний запит.

Крім того, The Wall Street Journal повідомляло, що керівники армій Європи розробили детальний план розгортання миротворців в Україні в разі припинення вогню. За поточним планом уже є зобов'язання з розгортання понад 10 000 солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: