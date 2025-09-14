Польський міністр заявив, що технічно це можливо, але Польща не може прийняти таке рішення самостійно.

Заходу варто подумати про те, щоб збивати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що очільник дипломатичного відомства сказав про це на тлі обговорення вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

,"Якщо ви запитаєте мене особисто: нам слід подумати про це. Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може прийняти самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", – цитує Сікорського видання.

Також він запропонував створити скоординований підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі й таким чином контролювати вхід цих кораблів у Балтійське море", - сказав він.

Він додав, що якби хоча б один із цих російських кораблів затонув у Балтійському морі, це була б "екологічна катастрофа небачених масштабів".

Атака російських дронів на Польщу

Як повідомляв раніше УНІАН, на тлі обговорення вторгнення дронів РФ у Польщу президент Кароль Навроцький підписав згоду на введення у країну військ НАТО як підкріплення в рамках операції "Східний вартовий".

Напередодні Польща вдруге за останній тиждень піднімала винищувачі через російські дрони. Наголошувалося, що ці дії мали превентивний характер: по заліт дронів на польську територію не повідомлялося. Утім, через дронову загрозу аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту були закриті для цивільної авіації.

