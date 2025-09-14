Покупці продукції компанії у США можуть розраховувати на виплати.

Компанія Corsair погодилася на мирову угоду за колективним позовом, пов'язаним із рекламою модулів пам'яті Vengeance і Dominator.

Приводом стало те, що на пакуванні та в описах вказувалися розігнані частоти, наприклад, DDR4-3600 або DDR5-6400, хоча з коробки планки працюють на стандартних швидкостях JEDEC - DDR4-2133 і DDR5-4800 відповідно.

Щоб досягти заявлених значень, користувачам потрібно вручну вмикати XMP або EXPO-профілі в BIOS, а стабільність роботи залежить від процесора, материнської плати і конкретних чіпів.

Позов під назвою McKinney et al. v. Corsair Gaming, Inc. Corsair Gaming, Inc. було подано ще 2022 року. Corsair заперечувала порушення правил, але після понад трьох років розглядів компанія погодилася виплатити 5 мільйонів доларів і змінити маркування своєї продукції.

Тепер на коробках і сайтах будуть вказуватися застереження про те, що йдеться про "до" певних швидкостей, а також обов'язкові попередження про розгін.

Під дію угоди потрапляють покупці у США, які купували певні комплекти DDR4 і DDR5 пам'яті Corsair із 2018 до 2025 року. Сума компенсації залежить від кількості заявників, водночас можна подати до п'яти заявок, а для невеликих виплат навіть не знадобляться чеки.

Раніше ми розповідали, що виробники оперативної пам'яті вже тестують модулі DDR6 з рекордними частотами. Хоча, звісно, до виробництва для масового користувача ще далеко.

