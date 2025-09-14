Перекидання сил Альянсу в Польщу здійснюватиметься в рамках операції "Східний вартовий".

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про надання згоди на присутність на території країни військових підрозділів іноземних держав-членів НАТО.

Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі у соціальній мережі X.

"Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію про надання згоди на присутність на території Республіки Польща компонента іноземних сил з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) як підкріплення Республіки Польща в рамках операції "Східний вартовий"", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що постанова президента Польщі має конфіденційний характер.

Операція "Східний вартовий": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про запуск операції "Східний вартовий". Її розпочинають з метою посилення оборони східного флангу Європи, й ці заходи є відповіддю НАТО на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на середу, 10 вересня. До операції планують залучити низку ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інших країн.

Згодом і Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосив про старт операції НАТО "Східний вартовий", покликаної посилити оборону східного флангу Альянсу. Також відомство опублікувало кадри посадки французького транспортного літака A400 на аеродромі в місті Міньск-Мазовецькі. Він доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже перебувають у Польщі.

