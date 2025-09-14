Оскільки президент США очевидно не хоче псувати настрій Путіну, проукраїнське крило республіканців взяло справу у свої руки.

У Конгресі США планують реанімувати законопроект про "пекельні санкції" проти Росії, який відклали влітку після того, як президент Дональд Трамп начебто погодився запровадити ці санкції своїм указом, але досі цього не зробив. Про це пише Politico.

Оскільки Трамп продовжує ухилятися від запровадження санкцій проти РФ, а виносити законопроект на голосування без його прямої згоди республіканці бояться, проукраїнське крило республіканців в Конгресі придумало нову стратегію: прив’язати цей законопроект до майбутнього законопроекту про фінансування уряду США.

Справа у тому, що республіканцям в Конгресі не вистачає голосів, аби самостійно ухвалити бюджет. Тож ідея полягає в тому, щоб виставити на голосування одним пакетом і закон про бюджет, який потрібен республіканцям, і закон про санкції проти РФ, який раніше вже підтримали демократи і який вони не можуть просто так проігнорувати.

Цей план придумав автор законопроекту про санкції сенатор Ліндсі Грем, відомий своєю прихильністю до України. Його підтримав ще один проукраїнський республіканець Браян Фіцпатрік. За їхніми словами, вже наступного тижня вони планують закликати решту колег з обох партій підтримати такий пакетний формат голосування.

Як пише Politico, в теорії республіканці-ізоляціоністи, які виступають за невтручання США у російсько-українську війну, з великою ймовірністю підтримають законопроект про санкції проти РФ, якщо це допоможе ухвалити закон про бюджет. Так само проукраїнські демократи з більшою імовірністю проголосують за бюджет, якщо він буде в одному пакеті з санкціями проти РФ. І головне – в теорії, ця схема начебто не повинна викликати гнів Трампа, який весь час гальмував санкційний закон у Конгресі.

За даними Politico, ідею начебто позитивно оцінили в керівництві республіканської більшості в Сенаті. Досі там намагалися уникати конфронтації з Трампом на темі санкцій проти РФ.

Паралельно сенатор Грем намагається умовити Європейський союз погодитися на вимоги Трампа щодо запровадження торговельних мит проти Китаю та Індії, як умову для запровадження нових американських санкцій проти РФ.

"Шлях утримати Трампа на своєму боці — це приєднатися до нього щодо Китаю та Індії. Якщо вам так подобається законопроект Грема, чому б вам теж не ухвалити його?" — каже європейцям сам же Ліндсі Грем.

Законопроект Грема про "пекельні санкції" проти РФ

Як писав УНІАН, ще на початку весни сенатор-республіканець Ліндсі Грем представив у Конгресі США законопроект про нові санкції проти Росії. Серед іншого він зокрема передбачає жорсткіші обмеження для російського банківського сектору та нафтової галузі. Центральним елементом законопроекту є пропозиція запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти і газу. А саме – 500-відсоткового мита на товари з цих країн, що поставляються в США.

Законопроект Грема отримав широку підтримку як республіканців, так і демократів. Документ мав усі шанси пройти через американський парламент, але республіканці не виносили його на голосування, щоб не сердити Трампа, який усіх переконував, що він от-от домовиться з Путіним про закінчення війни.

В липні Трамп нарешті заявив, що він сам своїм указом запровадить мита на товари з Індії та Китаю, оскільки Росія так і не погодилася на мир. При цьому президент США обіцяв встановити мита на рівні 100% замість 500%.

Після цієї обіцянки Грем відклав свій законопроект як більше не актуальний. Однак відтоді Трамп запровадив тільки 25% додаткового мита на індійські товари, як покарання за купівлю російської нафти, поставки якої, втім, продовжуються досі. Китай, Туреччину, Угорщину та інших покупців російської нафти він не став карати взагалі.

