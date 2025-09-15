Однак вчені закликають не радіти аж надто, бо в теорії це можуть бути і наслідки хімічнх процесів в неживій природі.

Марс є одним з головних кандидатів на присутність життя в Сонячній системі поза межами Землі. Принаймні на існування такого життя в минулому. Як пише earth.com, нове дослідження марсіанських порід знайшло нові переконливі, хоча й не 100-відсоткові докази.

У липні минулого року марсохід Perseverance, запущенний NASA, зібрав нові зразки марсіанської породи і дослідив їх. У досліджуваному зразку були знайдені мінерали та структури, які на Землі часто пов’язані з діяльністю мікроорганізмів. Водночас науковці наголошують: усі ці ознаки можуть мати й небіологічне походження.

Зразок отримали зі скелі під назвою Chevaya Falls, розташованої в районі Neretva Vallis — як вважається, давнього русла ріки, що колись впадала до озера в кратері Єзеро. Саме тут мільярди років тому могла існувати річкова система, достатньо велика, щоб підтримувати стале водне середовище.

Після буріння Perseverance герметично запакував дослідний зразок, щоб колись у майбутньому його можна було доставити на Землю для більш детального дослідження у лабораторії. Однак сам марсохід оснащений деякими приладами для вивчення марсіанських порід. Інструменти SHERLOC і PIXL зонда Perseverance знайшли в породі органічний вуглець з фосфатом, залізом і сіркою, розташованими у вигляді чітких, повторюваних візерунків.

Особливу увагу вчених привернули два мінерали: вівіаніт та грейгіт — обидва широко поширені на Землі, оскільки вони є відходами життєдіяльності бактерій за певних умов зовнішнього середовища. Проте навіть така схожість не є доказом життя, застерігають науковці. Вони наголошують, що небіологічна хімія теж може створювати подібні мінеральні поєднання.

NASA користується спеціальною шкалою CoLD (Confidence of Life Detection), яка визначає, наскільки впевнено можна заявляти про сліди життя. Знайдений на Марсі зразок було віднесено до початкових щаблів цієї шкали. Однак фінальні висновки можна буде зробити лише після того, як зразки, зібрані марсоходом, будуть доставлені на Землю і вивчені тут в лабораторії. Ймовірно, це станеться вже в наступному десятилітті.

А доки зразки чекають на майбутню місію з їхньої доставки на Землю, марсохід Perseverance продовжує картографувати інші ділянки на поверхні планети, де зустрічаються подібні структури. Прилади PIXL та SHERLOC показали достатню чутливість, щоб виявляти подібні закономірності в інших породах.

