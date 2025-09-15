Понтифік заявив, що мир є єдиною відповіддю та альтернативою вбивству людей з обох сторін.

Папа Римський Лев XIV висловив свою думку, що посередницька роль Ватикана стосовно припинення російської військової агресії в Україні є обмеженою, пише Vatican News.

На питання журналіста стосовно зусиль Святого Престолу з просування миру в Україні, Пара Римський згадав заклики до обох сторін, які були озвучені в останні місяці.

"Мир є єдиною відповіддю, альтернативою безглуздому вбивству людей з обох сторін після стількох років – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах. Я думаю, що людей потрібно якось пробудити, щоб вони зрозуміли, що є інший спосіб вирішити цю проблему", – зазначив понтифік.

Також Папа Римський Лев висловився й щодо озвучених раніше Ватиканом пропозицій виступити посередником у конфліктах, включаючи можливість проведення переговорів між Росією та Україною.

"Святий Престол з початку війни доклав великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка… [є] справді нейтральною. Я б розрізняв голос Святого Престолу, який виступає за мир, і роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не є такою реалістичною, як перша", - сказав він.

Понтифік висловив думку, що слід залучати інші країни до мирного процесу, щоб в решті-решт було покладено край війні.

"Я думаю, що багато різних суб’єктів мають докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: досить, давайте шукати інший спосіб вирішити наші розбіжності", - заявив Папа Римський.

Війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що західні експерти вважають, що війна в Україні може завершитися лише тоді, коли Кремль усвідомить, що захопити і перемогти Україну неможливо. Колишній посол США в Україні Джон Гербст поділився, що, на його думку, війна не наближається до завершення. Тим часом, історикиня та лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум вважає, що війна закінчиться тоді, коли росіяни зрозуміють, що вони не можуть перемогти і що Україна не стане частиною російської імперії. А депутат Європарламенту Міхаель Ґалер заявив, що Путін має усвідомити, що не може виграти війну, і необхідно дати йому чіткий сигнал про це.

Також ми писали, що глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, що Україна витрачає близько 172 мільйонів доларів (~7 мільярдів гривень) за один день повномасштабної війни, розпочатої Росією. Він зазначив, що країна не здатна витримувати такі витрати тільки своїми силами. Тому, Гнатов підкреслив важливість залучати фінансування з боку західних країн-партнерів.

